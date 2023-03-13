Проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму РФ

Законопроектом предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста с 18 лет до 21 года.

Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

«Предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

Кроме того, планируют поднять верхний предел — с 27 до 30 лет.

Повышать призывной возраст планируют тремя этапами — в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 году — с 20, в 2026 — с 21 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поэтапно увеличить призывной возраст до 21 года в конце 2022 года предложил Министр обороны РФ.