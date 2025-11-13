Logo
Проект «Дни оперы» стартовал на главной сцене Концертного центра «Сириус»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-dni-opery-startoval-na-glavnoj-stsene-kontsertnogo-tsentra-sirius
Проект «Дни оперы» стартовал на главной сцене Концертного центра «Сириус»
Фото t.me/plishkin_ds

На новой сцене «Сириуса» зазвучала опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». 

Как сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин, первыми в рамках проекта «Дни оперы» выступили артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

В постановке итальянской оперы приняли участие около 200 специалистов из Красноярска, включая оркестр, балет и хор. Для спектакля привезли более 300 костюмов и крупных сценических декораций, которые создали итальянскую атмосферу. 

«Это еще раз подчеркивает высокий уровень подготовки и значимость события для всей культурной жизни федеральной территории», — отметил Плишкин. 

Он напомнил, что на главной сцене также выступят артисты Мариинского и Московского музыкальных театров имени Станиславского и Немировича-Данченко. 

По словам Плишкина, Концертный центр «Сириус» отличается от других площадок — его можно быстро превратить в филармонию. Благодаря звукоотражаещему потолку с уникальной орекстровой раковиной в зале особая акустика и качество звука. 

«Приглашаю всех ценителей искусства посетить шедевры оперы и почувствовать уникальную акустику Главной сцены нашего Концертного центра!», — написал Плишкин в Telegram. 

Читайте также: концертный зал на 2,5 тыс. мест планируют построить в Краснодаре.

