Проект «Дни оперы» стартовал на главной сцене Концертного центра «Сириус»
На новой сцене «Сириуса» зазвучала опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».
Как сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин, первыми в рамках проекта «Дни оперы» выступили артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
В постановке итальянской оперы приняли участие около 200 специалистов из Красноярска, включая оркестр, балет и хор. Для спектакля привезли более 300 костюмов и крупных сценических декораций, которые создали итальянскую атмосферу.
«Это еще раз подчеркивает высокий уровень подготовки и значимость события для всей культурной жизни федеральной территории», — отметил Плишкин.
Он напомнил, что на главной сцене также выступят артисты Мариинского и Московского музыкальных театров имени Станиславского и Немировича-Данченко.
По словам Плишкина, Концертный центр «Сириус» отличается от других площадок — его можно быстро превратить в филармонию. Благодаря звукоотражаещему потолку с уникальной орекстровой раковиной в зале особая акустика и качество звука.
«Приглашаю всех ценителей искусства посетить шедевры оперы и почувствовать уникальную акустику Главной сцены нашего Концертного центра!», — написал Плишкин в Telegram.
Читайте также: концертный зал на 2,5 тыс. мест планируют построить в Краснодаре.