Проект «Дни оперы» стартовал на главной сцене Концертного центра «Сириус»

На новой сцене «Сириуса» зазвучала опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник».

Как сообщил глава администрации ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин, первыми в рамках проекта «Дни оперы» выступили артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

В постановке итальянской оперы приняли участие около 200 специалистов из Красноярска, включая оркестр, балет и хор. Для спектакля привезли более 300 костюмов и крупных сценических декораций, которые создали итальянскую атмосферу.

«Это еще раз подчеркивает высокий уровень подготовки и значимость события для всей культурной жизни федеральной территории», — отметил Плишкин.

Он напомнил, что на главной сцене также выступят артисты Мариинского и Московского музыкальных театров имени Станиславского и Немировича-Данченко.

По словам Плишкина, Концертный центр «Сириус» отличается от других площадок — его можно быстро превратить в филармонию. Благодаря звукоотражаещему потолку с уникальной орекстровой раковиной в зале особая акустика и качество звука.

«Приглашаю всех ценителей искусства посетить шедевры оперы и почувствовать уникальную акустику Главной сцены нашего Концертного центра!», — написал Плишкин в Telegram.

