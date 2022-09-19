Продукты питания не будут ввозить в Россию по параллельному импорту
Экономика
19.09.2022 15:34
Включать продукты питания в перечень параллельного импорта правительство страны не планирует. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам вице-премьера, дефицита в продуктах питания в России нет. Ввозить их по параллельному импорту не будут.
«По продуктам питания у нас дефицита точно нет», — подчеркнул Мантуров.
Глава Министерства промышленности и торговли добавил, что обсуждений этого вопроса нет, сообщает RT со ссылкой на «РИА Новости».
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