Продажу ски-пассов временно ограничили на курорте «Красная Поляна» в Сочи

Продажи ски-пассов на «Красной Поляне» временно ограничили из-за большой загруженности горнолыжных трасс.

Ограничение способствует уменьшению очередей у подъемников. Время ожидания в настоящее время не превышает 15 минут.

«Курорт стремится к тому, чтобы катание гостей было комфортным и безопасным, поэтому следит за очередями и ограничивает продажи ски-пассов, когда видит, что число гостей достигло максимума — 2 тыс. человек. В настоящий момент введено временное ограничение на продажу», — сообщили в пресс-службе курорта.

К Новому году на курорте планируют открыть трассы на более низких отметках. Ожидаются снегопады, которые позволят расширить зону катания.

Сейчас в «Красной Поляне» доступны четыре трассы, расположенные от высоты 2 тыс. 300 м над уровнем моря до 2 тыс. 50 м, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на курорте «Роза Хутор» из-за теплой погоды открытие трасс перенесли.