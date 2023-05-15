Продажи дронов на российских маркетплейсах выросли в 15-20 раз

Интернет-магазины отмечают увеличение спроса на любительские квадрокоптеры.

Их продажи на Wildberries в январе—марте выросли почти в 20 раз по сравнению с прошлым годом, до 26,7 тыс. штук, на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. штук. По данным аналитической компании, самые популярные модели — для детей и любительской съемки.

По словам первого замгендиректора FlyDrone Александра Каниовского, запрет на полеты в некоторых регионах РФ не помешает растущему спросу на дроны — чтобы отслеживать все парковые зоны, где обычно запускают квадрокоптеры, и другие уединенные места, просто не хватит полицейских. Любителей не остановят штрафы за несогласованные полеты дронов на закрытых территориях.

Рост популярности любительских дронов эксперты связывают также с обсуждением квадрокоптеров в связи со спецоперацией на Украине.

«То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание. Несмотря на ограничения, дроны продолжают приобретать для использования в путешествиях внутри страны и за границей», — сказал исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Часть продаж может быть напрямую связана с военными действиями. Около 20% дронов отправляются в зону СВО, сообщает «Коммерсантъ».

Позже онлайн-ретейлер Wildberries опроверг 20-кратный рост спроса на дроны в первом квартале, сообщили в пресс-службе компании, сообщает ТАСС.

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