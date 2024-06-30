Пробки к морю: в районе Горячего Ключа автомобильный затор растянулся на 7 км

Пробка на трассе в сторону моря образовалась с утра 30 июня.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 12:00, пробка растянулась на 7 км. Машины проезжают это расстояние примерно за час.

Пользователи сервиса оставляют негативные сообщения из-за «вечной» пробки на этом участке трассы М-4 «Дон».

«Постоянно пробка в этом месте. Неужели нельзя решить эту проблему?!», — пишет один из автомобилистов.

Затруднение движения связано и с ремонтными работами на этом участке трассы, которые ведутся на одной из полос.

Также пробка в 4,5 км образовалась на трассе между Джубгой и селом Лермонтово. На проезд этого участка трассы уходит более получаса.

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