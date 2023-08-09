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Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи растянулась на 5,5 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-kerchi-rastyanulas-na-5-5-km
Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи растянулась на 5,5 км
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

Сильный затор из автомобилей перед мостом в Крыму образовался днем 9 августа.

По данным на 15:00, в пробке со стороны Керчи находятся около 600 машин. Время ожидания для проезда на Крымский мост составляет примерно 2 часа. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась на 5,5 км.

При этом заторов со стороны Краснодарского края перед мостом сейчас практически нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Читайте также: правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года. Соответствующее распоряжение 25 июля опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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