Пробка перед Крымским мостом со стороны Керчи растянулась на 5,5 км

Сильный затор из автомобилей перед мостом в Крыму образовался днем 9 августа.

По данным на 15:00, в пробке со стороны Керчи находятся около 600 машин. Время ожидания для проезда на Крымский мост составляет примерно 2 часа. По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка растянулась на 5,5 км.

При этом заторов со стороны Краснодарского края перед мостом сейчас практически нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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