Пробка перед Крымским мостом: какая обстановка по пути на полуостров

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани по данным на 17:00 1 июля скопилось около 300 машин. Из-за этого со стороны полуострова и Кубани увеличили число постов досмотра. Какая сейчас обстановка на мосту, узнал корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

«Правоохранители работают в усиленном режиме, проверяя каждый автомобиль и его багаж. Помогают и волонтеры — это сотрудники администрации Тамани и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района. Они раздают водителям воду и готовы оказать первую помощь при необходимости. За предыдущие сутки, как сообщили в Оперштабе, со стороны Краснодарского края Крымский мост пересекли 7 тыс. 644 автомобиля», — рассказывает журналист.

«Водители обязательно должны соблюдать правила, проезжая по Крымскому мосту. Например, проехать по нему могут только легковые автомобили и автобусы. Для фур, «Газелей» и микроавтобусов там проезд закрыт. Но, если не хотите ехать через мост, то есть и альтернативные маршруты: сухопутный — через Мариуполь и Мелитополь, и паромная переправа через Керченский пролив», — добавляет Ваник Абраамян.