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Признать средневековый исторический бой видом спорта предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/priznat-srednevekovyj-istoricheskij-boj-vidom-sporta-predlozhili-v-gosdume-rf
Признать средневековый исторический бой видом спорта предложили в Госдуме РФ
Фото unsplash.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил соответствующее обращение на имя главы Минспорта РФ Олега Матыцина.

По словам парламентария, Россия внесла значимый вклад в популяризацию средневекового исторического боя в мире. Так, отечественные команды реконструкторов-спортсменов заслужили уважение и авторитет во многих странах, где этот вид состязаний продолжает набирать популярность. Его зрелищность, спортивная и историческая составляющие дают основания официально признать данный вид спорта как минимум в России, заключил депутат.

«Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране», — приводит текст обращения RT.

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