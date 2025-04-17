Приют для бродячих животных под Краснодаром начал работу в тестовом режиме

Муниципальный приют для бездомных животных в поселке Березовом начал работать в пилотном режиме.

Подбор сотрудников еще продолжается, но ловцы уже приступили к работе. Об этом сообщил заместитель главы Краснодара Максим Онищенко.

Сейчас в приюте находятся восемь собак. Животных стерилизовали, вакцинировали от бешенства и вирусных заболеваний.

«Ветеринарные врачи проделали отличную работу, и сейчас собачки чувствуют себя отлично, активно гуляют и имеют хороший аппетит», — сообщается в группе приюта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», приют включает в себя 222 вольера, кормокухню, склад и площадку для выгула собак. Планируется, что после отлова бездомные животные будут находиться здесь 26 дней. За это время их обработают от глистов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. После этого животных вернут в привычные места обитания. Все желающие смогут найти для себя в приюте преданного питомца.

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