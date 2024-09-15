Привычная 5-километровая пробка собралась утром 15 сентября возле Горячего Ключа

Пробка по дороге к морю собралась на трассе М-4 «Дон» утром 15 сентября в Горячем Ключе от «Харчевни» до Заречья.

По данным сервиса «Яндекс Карты», затор начинается от кафе перед заправкой и продолжается до скалы Петушок.

При этом дорога в обратном направлении, в сторону Краснодара, утром в воскресенье свободна. Затор наблюдается в сторону побережья.

Далее по М-4 к 9:30 крупных пробок к морю не наблюдается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос. До 15 сентября тут действовали ограничения для проезда грузовых автомобилей до 15 т — в выходные и праздничные дни с 8:00 до 21:00.