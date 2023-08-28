Прививочная кампания против гриппа стартовала в Краснодарском крае

Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства, а с 4 сентября — в мобильных пунктах вакцинации.

В этом году планируют вакцинировать от гриппа около 3,3 млн человек — 56,6% жителей Краснодарского края.

«По мнению медиков, лучшее время для вакцинации — начало сентября. Так организм успеет выработать иммунитет к моменту сезонного роста заболеваемости», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

В Краснодаре в передвижных пунктах прививку можно будет сделать в будние дни с 9:00 до 18:00 на Главной городской площади и в сквере имени Жукова, в выходные — в парке «Солнечный остров» и в Чистяковской роще с 9:00 до 17:00.

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