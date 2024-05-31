Присвоение найденного чужого телефона признали кражей в России

Присвоение найденного в общественном месте чужого мобильного телефона будут рассматривать как кражу имущества. Теперь нашедшему пропажу человеку рекомендуют вернуть ее владельцу.

«Противоправное и активное сокрытие найденного имущества — мобильного телефона <…> является преступлением, предусмотренным статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в обзоре практики Верховного суда РФ.

Прецедентом стало дело жительницы Башкирии, присвоившей чужой телефон. Женщину нашли и осудили за воровство, сообщает 360.ru.

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