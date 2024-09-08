Пристававшего к прохожим агрессивного «неадеквата» задержала полиция Анапы

Инцидент произошел на набережной города-курорта. Мужчина «нетрадиционного» поведения грубо вел себя с окружающими, и даже после прибытия сотрудников полиции дебошир не успокоился.

Мужчина вел себя неадекватно и когда приехавшие на вызов патрульные убедились, что агрессор не собирается прекращать нарушать общественный порядок, пришлось применить к правонарушителю спецсредства.

Дебоширом с анапской набережной оказался 39-летний житель Благовещенска из Амурской области. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении (часть 2, статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти…»).

Неспокойного приезжего доставили в отдел полиции, а материалы по его делу переданы в суд. Статья, которую ему инкриминируют, предусматривает наказание вплоть до ареста на15 суток.

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