Пришивший ребенку откушенное лицо хирург рассказал о решении конфликта с КубГМУ

Речь идет о краснодарском хирурге Алексее Дикареве, который в середине марта выполнил уникальную операцию. Он пришил лицо маленькому ребенку из Карачаево-Черкесии, откушенное собакой.

Известно об этом стало только 12 апреля. После большого резонанса, в СМИ появилась информация, что после проделанной уникальной операции Дикарева уволили из КубГМУ и он якобы подписал заявление об уходе по собственному желанию. Однако хирург уточнил, что последние недели находится в Италии, поэтому не мог ничего подписывать в Краснодаре.

Вечером 18 апреля Дикарев сообщил в соцсетях, что его конфликт с кубанским мединститутом завершен, записав видеообращение из Италии.

«Все недоразумения устранены. Все, что касается решений, они найдены. Претензий к КубГМУ и его ректору у меня нет, как впрочем и не было», — сказал хирург.

Он допустил, что в будущем продолжит сотрудничество с кубанским мединститутом на более высоком и продуктивном уровне.

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