Принять участие в акции «IT-донор» приглашают жителей Краснодарского края

Шестая неделя социального проекта пройдет на Кубани с 5 по 9 июня.

Цель проекта — создать активное общество специалистов IT-отрасли, которые поддерживают донорское движение. За три года реализации в нем приняли участие более 140 городов России, кровь сдали около 1,3 тыс. специалистов. Ежегодно движение поддерживают сотни организаций и Федеральное медико-биологическое агентство.

К инициативе в регионе в этом году присоединилиась ассоциация цифрового развития Краснодарского края и диджитал агентство ConvertMe.

«Потребность в донорской крови у медучреждений есть всегда, ее используют при сложных операциях, тяжелых травмах, ожогах. Участие в проекте — это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее дело и стать человеком, который уже сейчас готов оказать помощь и проявить заботу о ближнем», – сказал руководитель ассоциации цифрового развития края Сергей Грабский.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и прийти на любую станцию переливания крови в сроки акции. О донации напомнит специальный чат-бот, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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