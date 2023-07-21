«Прилипнет» красиво: дерматолог рассказал о правилах хорошего загара

Загар — это не только главный «сувенир», который люди привозят из отпуска, но и мощная защитная реакция оргаизма от ультрафиолетовых лучей, полезных только в умеренных дозах.

О том, как красиво загореть и не навредить здоровью, рассказал врач-дерматолог Станислав Арканников.

Он подчеркнул, что в первой половине дня загорать можно только до 11:00, а во второй — с 17:00. Солнечные ванны в это время не ударят по здоровью и риск обгореть на солнце — значительно ниже.

«Солнечная активность разная в разное время. Для кожи человека полезно загорать по утрам и вечерам. В средней полосе России идеальное время — с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти часов. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги. Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы. Это аксиома», — напомнил врач.

Помимо этого важно обеспечить коже полноценный уход после загара. Необходимо наносить увлажняющие средства, например, крем от воспаления и ожогов или специальные косметические лосьоны.

«Тогда видимого шелушения кожи не будет, даже если она немного обгорит. Человек не будет «облезать», и загар с большей вероятностью «прилипнет» красиво», — цитирует Арканникова радио Sputnik.

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