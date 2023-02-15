Пригожин показал живым «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин 15 февраля показал живого и здорового бойца, о «казни» которого в интернете ранее появлялось много сообщений.
«Вот Дима, который попал в плен, потому что выполнял боевую задачу и заблудился. В плену вел себя как нормальный мужчина… Потому что была команда: «Если тебя берут в плен, смотри в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника, где стоит. Поэтому пока он сидел в плену, разбирался подробно. Вернулся из плена, принес большое количество нужной информации», — рассказал Евгений Пригожин.
Боец действительно жив и здоров. Он продолжит выполнять боевые задачи на линии фронта. Рассказывая о пребывании в украинском плену, участник СВО сообщил об издевательствах. По его словам, угрожали ему и кастрацией.
«Украинцы относились жестко. Когда я попал в плен, меня избивали, можно сказать пытали. Заставляли говорить то, что они хотели от меня услышать. Для чего я это говорил? Для того, чтобы остаться в живых, потому что были большие угрозы. Говорили, что это видео покажут по интернету. У меня есть мать, которая могла за это переживать. Самый страшный момент, когда тебе обещают что-то и стоят сзади или сбоку с чем-то. Также угрожали, что расстреляют, что разрежут, потом выложат в интернет, чтобы увидели родные и близкие «, — цитирует бойца РИА «Новости».
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