Приговор экс-президенту Нотариальной палаты Адыгеи оставил в силе Верховный суд

Бывшего президента нотариальной палаты Республики Адыгея признали виновной в даче взятки в крупном размере.

Согласно приговору Майкопского городского суда, женщине предстоит отбыть пять лет в колонии общего режима и выплатить штраф в размере 3 млн рублей. Также она лишена права заниматься нотариальной деятельностью на четыре года.

Адвокат подозреваемой подал апелляцию. Ее рассмотрели 2 сентября в Верховном суде Республики Адыгея. Однако приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы и лишения права заниматься нотариальной деятельностью остался без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, в августе 2023 года президент нотариальной палаты Адыгеи, находясь в принадлежащем ей автомобиле, передала сотруднику регионального управления ФСБ взятку в 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Женщину задержали, на нее завели уголовное дело. До суда женщина находилась под домашним арестом.