Приезжие из Армении получили по 4 года колонии за квартирные кражи в Туапсе

Туапсинский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего и 39-летнего граждан Армении, обвиняемых в серии краж.

Установили, что в марте 2024 года мужчины проникали в квартиры жителей Туапсинского района, крали деньги и ценные вещи. Общая сумма ущерба от их действий превысила 1,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в крупном размере.

Суд назначил каждому из воров наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворили в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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