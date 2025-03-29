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Приезжие из Армении получили по 4 года колонии за квартирные кражи в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhie-iz-armenii-poluchili-po-4-goda-kolonii-za-kvartirnye-krazhi-v-tuapse
Приезжие из Армении получили по 4 года колонии за квартирные кражи в Туапсе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Туапсинский районный суд вынес приговор в отношении 26-летнего и 39-летнего граждан Армении, обвиняемых в серии краж.

Установили, что в марте 2024 года мужчины проникали в квартиры жителей Туапсинского района, крали деньги и ценные вещи. Общая сумма ущерба от их действий превысила 1,5 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в крупном размере.

Суд назначил каждому из воров наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворили в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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