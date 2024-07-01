Стартовал прием заявок на участие во втором этапе конкурса «Сделано на Кубани»

Он продлится до 15 августа.

Победителями в первом блоке стали почти 120 предприятий со всего края. Из них более 80 ― краснодарские. Среди лучших ― производители продуктов питания, моющих средств, станков, сельхозтехники и мебели. Они соревновались в нескольких номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары» и «Товары производственно-технического назначения». Итоги конкурса подведут в октябре. Свои награды победители 12 конкурса получат в конце года.

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