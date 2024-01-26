Прием заявок на участие в конкурсе «Золотой Меркурий» стартовал на Кубани

Региональный конкурс в сфере предпринимательства проводит Торгово-промышленная палата Краснодарского края.

Конкурс направлен на содействие развитию предпринимательства в РФ, укрепление его традиций, а также на формирование уважительного отношения общества к бизнесу. Он проводится в 13 номинациях. Подать заявку можно на сайте.

В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица. Они должны быть зарегистрированы в Краснодарском крае, действовать на рынке более года, а также иметь в штате до 100 сотрудников. Победители регионального конкурса будут приглашены на федеральный этап, информацию об их компаниях разместят в СМИ, также их ждут призы от партнеров конкурса, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Краснодарского края.

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