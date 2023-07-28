Прием заявок на проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» начался в Краснодарском крае

Регистрация продлится до конца сентября. Участниками шестого потока бесплатной обучающей программы могут стать молодые кубанцы в возрасте от 18 до 35 лет.

Губернатор Краснодарского края поручил создать проект два года назад. Не имеющий аналогов в России проект направлен на обучении молодежи базовым принципам бизнеса, наставничество в каждом бизнес-проекте, а также на практически бесплатные средства на открытие собственного бизнеса с заем под 0,1% без залога и поручительства. За все время существования проекта его выпускники сделали свыше 460 новых субъектов малого и среднего бизнеса.

Проект развивается относительно запросов участников. Ими в 2023 году могут стать не только физлица, но и субъекты МСП. Обучающую программу разделили на три категории. Так, для начинающих предпринимателей срок обучения до шести месяцев, для действующих от шести месяцев до двух лет, а также для продвинутых сроком более чем два года.

Программу рассчитали на три месяца. Сначала участники пройдут онлайн-диагностику, чтобы определить предпринимательский опыт и компетенции для распределения в категорию, а затем и обучение. После этого организуют практические занятия для разбора трудного материала, а также индивидуальную работу с наставниками. Впоследствии участники должны будут подготовить и защитить бизнес-проект на конкурсе.

Наиболее успешным участникам вручат сертификат о защите бизнес-проекта, дающий возможность претендовать на льготный займ от 100 тыс. до 5 млн рублей по ставкам от 0,1% годовых в краевом Фонде микрофинансирования.

В программе этого года среди новшеств — конкурс в номинации «Лучший бизнес-проект» 2023 года. Он пройдет в декабре по результатам двух потоков. Победителю конкурса вручат 1 млн рублей на развитие своего дела.

Проект реализует краевой Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Оставить заявку на участие следует на сайте Центра «Мой бизнес». Подобности можно узнать по телефону 8 (800) 707-07-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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