Приехавшая за прахом бабушки жительница Удмуртии украла 650 тысяч у краснодарца

В полицию Краснодара с заявлением о краже обратился житель микрорайона Гидростроителей.

Мужчина рассказал, что в ночном клубе познакомился с компанией и пригласил новых знакомых к себе домой. После ухода гостей краснодарец обнаружил, что из квартиры пропал ноутбук стоимостью 70 тыс., а с карты списали 650 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников. Ими оказались 34-летняя жительница Удмуртии и ее 20-летний сообщник, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Приезжих задержали на ж/д станции в станице Брюховецкой.

Установили, что женщина вместе с сестрой и ее молодым человеком приехали в Краснодар, чтобы забрать прах покойной бабушки и отвезти в родной город для захоронения. Перед отъездом они отправились в клуб, где познакомились с потерпевшим.

Находясь у него в гостях, подозреваемая получила доступ к мобильному краснодарца, который разрешил оплатить с его счета такси. Воспользовавшись этим, злоумышленница перевела на свой счет 170 тыс., еще 480 тыс. — на счет сообщника. Покидая квартиру, женщина украла ноутбук.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела, злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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