Причиной пожара в ТК в Динском районе могла стать неисправная электропроводка

В станице Васюринской 9 июля около 9:00 произошел пожар в местном торговом комплексе на улице Ставского.

Пламя вспыхнуло в одном из магазинов. Работники и посетители ТК сразу побежали на улицу. Люди успели покинуть павильоны до того, как начал обваливаться фасад здания. Пострадавших и погибших нет.

Наталья Соловей — продавец соседнего продуктового магазина. По ее словам, огонь едва не перекинулся на их здание. Она предполагает, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

«У них проводка была неисправна на втором этаже, плафон уже горел. После первого пожара хозяину говорили о ЧП, но плафон на месте. Вот там замыкание произошло, и плафон опять загорелся, не могли потушить», — говорит Наталья Соловей.

Пожарные прибыли на место ЧП быстро. Уже через час огонь локализовали на площади 1 тыс. 600 кв. м, а в 11 утра — ликвидировали открытое горение.

«Здание сильно пострадало. Первый и второй этажи выгорели практически полностью. На первом выбиты стекла. Казалось, что в таком огне сложно чему-то уцелеть, но все же удалось спасти два дивана и несколько тумбочек», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Максим Шабалда.

Выяснять, что стало причиной пожара, пожарная инспекция начнет 10 июля.