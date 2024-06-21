Причиной хлопка газа в частном доме в Анапе мог стать разрыв газового баллона

Утром 21 июня в Анапе в поселке Витязево на улице Интернациональной в частном доме произошел хлопок газа. В результате ЧП у окон выбило стекла и металлические решетки с рамой, полностью обрушилась крыша, двор завалило досками и утеплителем.

Ударной волной выбило стекла и в соседних домах, а доски отлетели в вышке сотовой связи на высоте нескольких метров. Как сообщили в пресс-службе Анапы, погибших и пострадавших нет. В доме никто не жил — он давно стоял пустой.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место. По предварительным данным, ЧП произошло из-за газового баллона. После хлопка возгорания не было. Всего на месте работали 10 человек и три спецмашины.

Ведется обследование, специалисты устанавливают причину происшествия.