Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года. Прибыль банка по итогам этого периода составила 16,1 млрд рублей.

Активы банка составили 831,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 108,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленной на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), рейтинговое агентство НКР — до уровня A+.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» — до уровня ruА.

