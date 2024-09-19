Президенты AVA Group и Международной ассоциации бокса подписали соглашение

Президент AVA Group Ваган Арутюнян и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев подписали соглашение об объединении активов для развития бизнесов.

В соответствии с договоренностями каждый из них будет владеть равной долей в размере 50% компании AVA Group и паритетно инвестировать в действующие и будущие проекты. Подписание соглашения состоялось в четверг, 19 сентября, в пресс-центре Информационного агентства России ТАСС в Москве.

Президент Группы компаний «АВА» (AVA Group) Ваган Арутюнян сохранил контроль в части операционной деятельности холдинга. Акционеры планируют масштабирование проектов на федеральном уровне и инвестирование в действующие и будущие проекты группы компаний. Сумма сделки между партнерами не разглашается.

«Моя основная миссия как бизнесмена и гражданина — создание доступной и комфортной среды для повышения качества и увеличения продолжительности жизни людей. Наши партнеры из многопрофильного холдинга «АВА» тоже многое для этого делают. Они развивают девелоперские проекты, сельское хозяйство, внутренний туризм, санаторно-курортное лечение, информационные технологии. Приобретаемый актив логично встраивается в концепцию развития бизнес-направлений, которыми мы с командой занимаемся сейчас. Наша общая цель – развитие социально ответственного и созидательного предпринимательства» — рассказал Умар Кремлев, российский бизнесмен и международный спортивный функционер.

Команда Умара Кремлева имеет большую историю успешной работы с группой компаний «АВА». По поручению президента России Владимира Путина Умаром Кремлевым совместно с Курчатовским институтом, Российской академией наук и другими ведущими научными организациями страны реализуется проект «Большой Серпухов». Он призван обеспечить технологический суверенитет страны за счет развития на территории Серпухова, Пущино и Протвино научных центров и высокотехнологичных наукоемких отраслей промышленности. Помимо развития науки и технологий в рамках «Большого Серпухова» предусмотрено строительство доступного жилья, сохранение объектов культурного наследия, создание и развитие рекреационных и досуговых зон.

Одним из партнеров в рамках строительства Наукограда выступает «АВА». На сегодняшней день компанией сдано уже более 1 млн кв. м жилья, еще около 10 млн кв. м находится в стадии строительства и проектирования.

«Соглашение является стратегическим документом и подтверждает объединение нашей команды AVA Group и Умара Кремлева. Оно позволит консолидировать управленческие компетенции и опыт в реализации инвестиционной деятельности. По сути, сегодня состоялось зарождение нового проекта с опытными, сильными и эффективными партнерами. Наше партнерство станет новым этапом в развитии холдинга, даст возможность масштабировать сферы деятельности и усилиться в развитии новых проектов. Совместное владение позволит объединить ресурсы и экспертизу для укрепления конкурентных позиций и открывает новые возможности для AVA Group через новые инвестиции и расширение географии проектов», — прокомментировал президент Группы Компаний «АВА» Ваган Арутюнян.