Президент ПБК«Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев: мы смотрим, как еще можем усилить команду

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Баскетбольный «Локомотив-Кубань» продолжает искать усиление перед матчами в Единой лиге ВТБ. На предсезонных спаррингах в Турции у краснодарцев пять поражений в семи матчах. Зато команда определилась с капитаном, им будет воспитанник «Локо» Владислав Емченко.

Пока что главное приобретение «железнодорожников» — статусный главный тренер Александр Секулич. Но словенцу еще нужно кадровое укрепление.

«Наша селекция не закончена. Хочу сказать всем, что мы смотрим, как можем усилить команду. Сейчас будет некая проверка перед стартом сезона», — сообщил президент ПБК «Локомотив-Кубань»Андрей Ведищев.

Генеральная проверка — предстоящий Суперкубок Единой лиги в Москве. Турнир пройдет во второй раз, он стартует 22 сентября. Его нынешний формат отличается от прошлогоднего — количество команд увеличено с четырех до шести. Также в этот раз турнир принял статус международного благодаря зарубежным гостям.

«Это команды евролиги — «Партизан», «Мега». У сербов очень приличный уровень команд. Это и наши лидеры — «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», УНИКС. Это брендовые клубы, очень серьезные. Очень серьезный предсезонный финальный турнир», — отметил Андрей Ведищев.

«Локомотив» 22 сентября сыграет с «Партизаном». На следующий день у краснодарцев битва с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ — питерским «Зенитом». Заключительный матч турнира пройдет 25 числа. Соперник «железнодорожников» определится по итогам группового этапа — «Мега», ЦСКА либо УНИКС.