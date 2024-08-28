Президент AVA Group Арутюнян выступил меценатом строительства храма в Майкопе

В Майкопе продолжается строительство храма Сурб Ованнес Мкртич (Святого Иоанна Крестителя), который возводится по многочисленным просьбам прихожан. Строительство финансирует президент холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

Новый объект станет продолжением храмового комплекса Армянской Апостольской Церкви в Майкопе. Часовня, которую построили здесь еще в 2001 году, уже давно не вмещает всех желающих прихожан: в Адыгее проживает почти 15 тысяч армян, многие из которых регулярно посещают воскресную Священную Литургию. Именно поэтому Приходской совет церкви принял решение построить на этой же территории новый храм – по проекту, созданному еще в 1999 году и согласованному в архитектурном отделе Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Этот храм очень нужен людям, ведь в Адыгее большая армянская диаспора. Именно церковь и община, наряду с семьей, играют ключевую роль в формировании личности, в воспитании наших детей. Особенно здесь, в этом храмовом комплексе, где наряду с Часовней есть и Воскресная школа для детей. Вера учит нас всех быть гуманными. Бог дал нам возможности, поэтому я рад поддержать строительство этого храма. Для меня это очень искренняя и личная история», – говорит президент холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

Будущий храм строится по всем традициям и канонам Армянской Апостольской Церкви. Площадь здания – 240 кв.м, высота сводов – 24 м. Он будет вмещать одновременно до 250 человек. А на площади почти 5,5 тысяч кв.м. благоустроят уютный дворик для прихожан.

Строители уже приступили к работам по возведению сводов с последующим устройством кровли.

Напомним, что строительство нового храма в Майкопе началось 23 мая 2023 года – в день апостола Симиона Зилота, одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа. По преданиям, именно в его доме произошло первое записанное чудо, когда Спаситель превратил воду в вино. Окончание строительных работ намечено на 2026 год.