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Претендентка на титул «Мисс Бийчанка 2023» призналась, что ее мечта — поездка в Краснодар

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pretendentka-na-titul-miss-bijchanka-2023-priznalas-chto-ee-mechta-poezdka-v-krasnodar
Претендентка на титул «Мисс Бийчанка 2023» призналась, что ее мечта — поездка в Краснодар
Фото организаторов конкурса "Мисс бийчанка 2023"

Финал конкурса красоты и таланта «Мисс Бийчанка» проведут 8 марта на сцене Городского дворца культуры. О заветных мечтах кандидаток, претендующих на титул «Мисс Онлайн», написала газета «Бийский рабочий».

В числе претенденток на этот титул хореографы, певицы, специалисты по недвижимости, менеджеры по туризму, студентки и даже школьницы.

Одна из кандидаток поделилась желанием посетить Краснодар, который она считает самым молодежным городом России. София Охотникова — хореограф. С детства девушка занималась танцами в студии современных искусств «Ритмы», а теперь сама стала тренером. Кроме того, она работает балетмейстером в образцовом хореографическом коллективе Алтая «Улыбка» Дома детского творчества.

Охотникова призналась, что для счастья ей не хватает только поездки в город мечты.

«Вся моя жизнь полна тепла, эмоций, но не хватает лишь только одного счастливого момента. Я очень хочу посетить самый молодежный город в России — Краснодар», — цитирует Охотникову газета «Бийский рабочий».

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