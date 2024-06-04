Преподавателям СПО и пожарным могут понизить пенсионный возраст в России

В Госдуме обсуждают понижение планки пенсионного возраста для преподавателей среднего профессионального образования (СПО) и работников пожарной охраны ВС РФ.

По словам экспертов, инициатива поможет восполнить пробелы существующего законодательства. Так, право на досрочную пенсию имеют педагоги с минимальным стажем 25 лет. Эта норма касается лишь тех образовательных учреждений, в которых учатся не менее половины детей до 18 лет. В результате чего педагоги СПО под эту категорию не попадают. Такая же ситуация с пожарными ВС РФ, сообщает 360.ru, ссылаясь на «Прайм».

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