Препарат для лечения рака предстательной железы зарегистрировали в России

Препарат на основе радия-223 хлорида предназначен для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

«Препарат в мире зарекомендовал себя как инновационный метод лечения пациентов. Благодаря высокому биологическому эффекту своего излучения радиофармацевтический лекарственный препарат избирательно накапливается в костной ткани, воздействует на метастатические очаги и минимизирует повреждение здоровых окружающих тканей», — сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Доклинические и клинические исследования провели на базах ведущих мировых центров, эффективность препарата подтверждена.

«Регистрация отечественного препарата позволит увеличить доступность методики лечения для россиян», — добавили в ФМБА.

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