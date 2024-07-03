Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Препарат для лечения рака предстательной железы зарегистрировали в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/preparat-dlya-lecheniya-raka-predstatelnoj-zhelezy-zaregistrirovali-v-rossii
Препарат для лечения рака предстательной железы зарегистрировали в России
Фото vk.com/fmba_rossii

Препарат на основе радия-223 хлорида предназначен для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

«Препарат в мире зарекомендовал себя как инновационный метод лечения пациентов. Благодаря высокому биологическому эффекту своего излучения радиофармацевтический лекарственный препарат избирательно накапливается в костной ткани, воздействует на метастатические очаги и минимизирует повреждение здоровых окружающих тканей», — сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Доклинические и клинические исследования провели на базах ведущих мировых центров, эффективность препарата подтверждена.

«Регистрация отечественного препарата позволит увеличить доступность методики лечения для россиян», — добавили в ФМБА.

Читайте также: отечественный аналог лекарства от СМА начнут выпускать с 2025 года в Сириусе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях