Премьера шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» состоится 1 июня в Сочинском цирке

Гия Эрадзе и Росгосцирк готовят в Сочи новое шоу «Пять континентов». На закрытом пресс-показе 29 мая журналистам представили красочные фрагменты программы — невероятного действа в лучших традициях «Королевского цирка».

Предположений о масштабе представления лучше не строить. Шоу превзойдет их все. К премьере в Сочи привезли 22 фуры реквизита, декораций и технического оснащения. Это больше, чем когда-либо за 14 лет ежегодных гастролей шоу Гии Эрадзе в курортной столице.

«Первый номер нашей программы будет грандиозный парад-алле, но необычный — 70 человек будет на манеже: в воздухе, на сцене, в боковых проходах! Будет огромный земной шар. На него со всех проходов сочинского цирка полетят 100 белых голубей!», — говорит художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе.

На арене зрителей ждет большое количество дрессированных животных — тигры, пантеры, леопарды, медведи и многие другие. Как удается с такой легкостью выступать с мишками, рассказал их дрессировщик Алексей Плотников.

«Главное в этом деле — любовь. Мы с ними живем, общаемся 24 часа», — делится дрессировщик медведей шоу «Пять континентов», директор коллектива Алексей Плотников.

В трехчасовом шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» будут представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов Росгосцирка.

Также зрители увидят уникальный аттракцион с пятью канадскими бизонами — единственный в России. Гастроли продлятся в Сочинском цирке все лето.