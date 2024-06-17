Премьера фильма РГО «Мой личный план преображения планеты» прошла в Краснодаре

Лента Русского географического общества «Мой личный план преображения планеты» рассказывает о людях, выбравших путь созидателей.

«Нам хотелось показать масштаб личности этих людей. Как и что их привело к тому, что они своими делами преображают нашу планету, делают свой малый дом немного лучше», ― рассказал генеральный продюсер фильма, председатель оргкомитета премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Премия «Хрустальный компас» присуждается за достижения в области географии, экологии, сохранении исторического наследия. Съемки проходили в Москве, Париже, Краснодарском крае, Адыгее, Тюменской области. Фильм также покажут в Москве и в других регионах.

Читайте также: фестиваль «Киношок» в Анапе в 2024 году пройдет с 8 по 14 сентября.