Предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи продлили до 23 марта

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю в четверг продлило штормовое предупреждение о лавиноопасности в горных районах.

По данным синоптиков, с 18:00 20 марта до 18:00 23 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м сохранится опасность схода снежных лавин.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют не посещать горные районы во время снегопада и непогоды. Находясь в горах нужно следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30° без растительности. В случае схода лавины следует укрыться за скалой или деревом.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по коротким номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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