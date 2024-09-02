Представлена архитектура программы Всероссийской недели охраны труда – 2024

Более 150 мероприятий пройдет в рамках Всероссийской недели охраны труда, которая состоится с 10 по 13 сентября в парке науки и искусства «Сириус» на Федеральной территории Сириус (Краснодарский край). Ключевые темы ВНОТ-2024 – практическое внедрение превентивной модели обеспечения безопасности работников, инновационные подходы к охране труда, в том числе за счет применения IT-технологий и совершенствования внутрикорпоративной культуры, обмен лучшими производственными практиками.

Основным фокусом международной повестки Всероссийской недели охраны труда в 2024 году станет участие представителей стран БРИКС. Познакомиться с архитектурой деловой программы можно на сайте ВНОТ. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

«Всероссийская неделя охраны труда уже на протяжении ряда лет является основной площадкой для профессионалов в сфере обеспечения безопасности на производстве, – отметила заместитель Председателя Правительства, председатель оргкомитета ВНОТ Татьяна Голикова. – Анализ трендов и ключевых тенденций, обмен опытом, обсуждение лучших практик объединяют представителей власти, бизнеса, отраслевых объединений и профсоюзов, экспертного сообщества. Формируется общее понимание вызовов, стоящих перед нами, и путей их решения. В 2024 году значительно усилится международный трек. Всего на ВНОТ состоится свыше 150 мероприятий: это не только традиционные деловые сессии, но и кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, отраслевые совещания ряда крупнейших корпораций. В условиях рынка труда соискателя акцент будет сделан на вовлечение молодежи в культуру безопасного труда».

По мнению заместителя Председателя Правительства, основной акцент в сфере охраны труда сегодня необходимо сделать на практической реализации превентивной модели обеспечения безопасности работников, которая уже стала элементом нормативной практики и включена в Трудовой кодекс. Этот вопрос, как и многие другие будет обсуждаться на пленарной сессии ВНОТ, которая будет называться «Культура безопасного труда».

«Сохранение здоровья работников на производстве – один из ключевых факторов достижения нашей первой национальной цели – сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей. Государство уделяет этому вопросу особое внимание, создавая прочную законодательную основу для системного управления рисками и увеличивая финансирование предупредительных мер в сфере охраны труда. Мы нацелены на то, чтобы собрать лучший международный опыт в России. В рамках ВНОТ пройдут встречи с министрами труда стран БРИКС, представителями отраслевых ассоциаций и экспертами. На полях Недели также пройдет круглый стол с участием руководителей министерств труда СНГ на тему: «Инновационные подходы в сфере труда, занятости и социальной защиты»», – подчеркнул министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Накануне открытия ВНОТ, в рамках председательства России в БРИКС, состоится встреча министров труда и занятости стран БРИКС. Руководители отраслевых ведомств стран БРИКС также посетят экспозицию ВНОТ в день открытия.

К участию во Всероссийской неделе охраны труда приглашены крупнейшие российские компании, в том числе Росатом, Газпром, Ростех, СУЭК, которые организуют круглые столы и семинары по обмену опытом и представят свои наработки в сфере охраны труда. Среди отраслевых тем, которые будут подниматься в ходе ВНОТ – комплексная безопасность в сфере охраны труда в нефтегазовой отрасли, в атомной и угольная промышленности, в металлургии, тепло– и электроэнергетике и ретейле.

«Охрана труда – это не просто набор правил и инструкций, а основа для устойчивого развития государства. ВНОТ дает возможность не только обсудить проблемы, но и найти решения, которые впоследствии получат отражение в законодательстве, трансформируясь в конкретные меры по обеспечению безопасности и защиты здоровья работников», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В целом, в рамках ВНОТ будет обсуждаться широкий круг тем – от отдельных вопросов охраны труда до совершенствования программ диспансеризации работающих и профилактики профессиональных заболеваний. Традиционно в рамках ВНОТ состоится подведение итогов и награждение финалистов конкурсов «Лучший специалист по охране труда», «Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда», «Лучшая бюджетная организация в области охраны труда», «Лучшая организация крупного бизнеса в области охраны труда», «Лучшая организация малого и среднего бизнеса в области охраны труда».

Уже по сложившейся практике ВНОТ не ограничивается темами исключительно охраны труда. В рамках ВНОТ пройдет подведение итогов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Пройдет серия мероприятий по вопросам, связанным с рынком труда, занятостью, совершенствованием корпоративной культуры.

Всего в мероприятиях Всероссийской недели труда примет участие свыше 8 тысяч специалистов. Основными спикерами выступят представители Минтруда России, Минздрав России, Минэнерго России, Роструда, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА, крупнейших работодателей

Впервые в истории ВНОТ пройдет эстафета кадетов (спасателей) по пожарно-спасательному спорту, а также состоятся мастер-классы по охране труда, показ пожарно-спасательной техники и средств защиты.

В рамках ВНОТ запланирован Молодежный день, который ежегодно объединяет на одной площадке студентов, молодых специалистов и руководителей профильных компаний, министерств и ведомств. В программе Молодежного дня: кейс-чемпионат для студентов вузов «Формирование культуры безопасности труда: тренды и инновации», интерактивная игра для студентов вузов «Безопасность труда: первые шаги специалиста». Кроме того, на Молодежном дне обсудят экологическую безопасность, вопросы подготовки кадров и другие актуальные для отрасли темы. Молодежный день соберет порядка тысячи студентов из 40 ведущих вузов страны.