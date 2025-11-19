Logo
Представлен обновленный проект трассы, которая свяжет Екатеринбург и Краснодар

Общество
Фото «Кубань 24»

Предполагается, что новая скоростная трасса сократит время поездки из Екатеринбурга в Краснодар с 33 до 15 часов. 

Обновленный проект дороги представила ГК «Автодор». Трасса протяженностью 1 тыс. 192 км пройдет в обход Волгограда, Саратова, Тольятти и Самары, а также через Бавлы в Татарстане.

Конечной точкой станет выезд на М-12 «Восток», откуда можно будет добраться из Екатеринбурга до Казани, а далее — до Москвы. 

В планах сделать трассу платной. На отдельных участках количество полос составит до 4-6. Половина будущего маршрута — уже существующие дороги, которые приведут в соответствие со скоростными стандартами. 

По данным журнала «Эксперт Юг», стоимость строительства составит 1,7 млрд рублей Эти средства включены в инвестиционную программу ГК «Автодор» до 2030 года. Сроки строительства трассы станут известны после того, как завершится проектирование, сообщает «РБК Екатеринбург». 

Читайте также: на строительство трассы Дагомыс — Черниговское выделят 2 млрд рублей.

