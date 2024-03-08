Представители Кубани победили в проекте «Профразвитие» на фестивале молодежи

Программу реализуют в рамках нацпроекта «Образование». Ее провели в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе на площадке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В число лучших вошли Анна Бакулина из Новороссийска и Камилла Мартиросян из Краснодара.

«Я регулярно посещаю крупные форумы, но такого единения и атмосферы дружбы не было нигде. Мне очень понравилась площадка президентской платформы «Россия – страна возможностей» и, в частности, активности от проекта «Профразвитие», как и сам проект. Когда я направляла реферальные ссылки друзьям, не ожидала, что так много людей заинтересуются стажировками», – рассказала Анна Бакулина.

За приглашение к участию в проекте 20 друзей девушка получила капибару – маскот проекта «Профразвитие».

Камилла Мартиросян представила пространство интеллектуальных решений для офтальмологии и Краснодарский филиал микрохирургии глаза. Она пригласила 15 друзей и также выиграла капибару.

«Профразвитие» – проект для студентов, выпускников и молодых специалистов, которые могут получить стажировки в ведущих компаниях страны. За время Всемирного фестиваля молодежи его участниками стали более 2,3 тыс. человек из всех регионов России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.