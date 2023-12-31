Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с Новым годом

Новогоднее обращение председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

«Дорогие жители и гости Краснодарского края, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот любимый праздник наполнен особым смыслом — он дает нам возможность не только подвести итоги минувшего года, но и построить планы на будущий.

В уходящем году мы вместе со всей страной пережили множество вызовов, которые удалось преодолеть благодаря сплоченности и единству. Усилиями всех ветвей власти, при вашей поддержке Краснодарский край успешно завершил этот год. Для него он стал годом роста — в условиях санкций нашей экономика не только выстояла, но и укрепилась. Промышленность, туризм, сельское хозяйство, торгово-логистическая сфера, строительство и топливно-энергетический комплекс Кубани — все показали хороший результат.

Увеличились инвестиции, развивается малый и средний бизнес, выполнены социальные обязательства, реализуются крупные инфраструктурные проекты. В Новом году мы будем работать над тем, чтобы наш край продолжил поступательное развитие. Уверен, вместе мы сможем выполнить самые масштабные задачи, постоянно совершенствуя нормативно-правовую базу.

Особая благодарность нашим ребятам, защищающим суверенитет страны. Мы гордимся вами и ждем вас с победой домой. Дорогие друзья, Новый год — это также время, чтобы мечтать о добром. Пусть ваши желания обязательно сбудутся. Пусть Новый 2024 год, объявленный президентом России Владимиром Путиным Годом семьи, принесет в каждый дом мир взаимопонимание, уважение и заботу друг о друге», — сказал Юрий Бурлачко.