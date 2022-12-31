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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatel-zsk-yurij-burlachko-pozdravil-zhitelej-kubani-s-nastupayushhim-novym-godom
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом

Новогоднее обращение председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко.

«Дорогие земляки, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Этот семейный и всеми любимый праздник собирает родных и близких вокруг новогодней елки за праздничным столом. С боем курантов 2022 год уйдет в историю. Он принес нам много событий и останется в памяти каждого из нас.

В Краснодарском крае реализованы знаковые проекты и программы — то, что помогает делать Кубань лучше и комфортнее, способствует дальнейшему ее развитию. Несмотря на объективно непростую геополитическую ситуацию, нам удалось удержать позицию сильного и успешного региона, сохранить экономическую и социальную стабильность. В этом есть вклад каждого из вас.

Мы смотрим в будущее с уверенностью и оптимизмом, строим далеко идущие планы. В этом году мы объединились, чтобы помогать тем, кому так необходима помощь, и на практике убедились, что такое народное единство. Особые слова признательности хочу сказать тем, кто несет нелегкую службу в рядах российской армии и военно-морского флота, а также борется с фашизмом, вступив в добровольческие отряды. Мы гордимся нашими защитниками и знаем, что победа будет за нами.

Впереди у нас много задач и планов. Опираясь на историю и традиции, в новом году мы будем продолжать делать все для процветания родного края: строить школы и детские сады, больницы и поликлиники, облагораживать наши города и станицы, оказывать помощь людям, которые в ней особенно нуждаются. Поздравляю вас с новым 2023 годом! Мы все надеемся, что он будет мирным и щедрым на успехи, хорошие новости и добрые дела. Пусть он принесет счастье и радость в ваши семьи, исполнит все ваши планы и ожидания», — сказал Юрий Бурлачко.

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