Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: граждане ждут от государства поддержки, стабильности, эффективных решений

Видео канала «Кубань 24»

Социально-культурная сфера останется приоритетной для бюджета Кубани. Это подтвердили 23 ноября на парламентских слушаниях в Законодательном собрании края.

«Ключевой темой очередного пленарного заседания ЗСК станет законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года. На парламентских слушаниях этот вопрос рассмотрели с привлечением широкого круга экспертов. В том числе министра финансов и представителей контрольной счетной палаты», — сказала корреспондентка Екатерина Лелюх.

Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он обозначил основные статьи расходов главного финансового документа Кубани. Как и раньше, в приоритете осталась социальная сфера. На нее направят более 60% всех средств.

«Граждане ждут от государства в первую очередь поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений. Вместе с тем в бюджете предусмотрены ресурсы на устойчивое развитие экономики Краснодарского края. В том числе инфраструктурное развитие в рамках реализации государственных программ», — сказал Юрий Бурлачко.

Об основных параметрах краевого бюджета на предстоящие три года рассказал министр финансов Александр Кнышов. По его словам общий объем доходов в 2023 году превысит 380 млрд рублей, расходов — 430.

«Объем расходов в трехлетнем периоде превышает объем доходов в связи с привлечением бюджетных кредитов федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов», — сообщил Кнышов.

Эти деньги на строительство и модернизацию учебных и медицинских учреждений, прокладку дорог и другие важные для региона задачи. Как отметили парламентарии, несмотря на непростые условия, в которых формировался бюджет, в нем сохранили все социальные обязательства перед жителями. Заложили и инвестиционную составляющую.

«Впереди нас ждет год непростой, но краевой бюджет на очередную трехлетку в полной мере отвечает текущим вызовам, сбалансирован. В очередном году мы должны сохранить стабильную ситуацию в экономике края, необходимую для достижения национальных и региональных целей», — отметил Бурлачко.

Свои пожелания и предложения также высказали эксперты. Базовый проект бюджета ко второму чтению дополнят ожидаемыми поступлениями из федерального бюджета.