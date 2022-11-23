Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: граждане ждут от государства поддержки, стабильности, эффективных решений

Экономика
23.11.2022 21:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatel-zsk-yurij-burlachko-grazhdane-zhdut-ot-gosudarstva-podderzhki-stabilnosti-effektivnyh-reshenij
Видео канала «Кубань 24»

Социально-культурная сфера останется приоритетной для бюджета Кубани. Это подтвердили 23 ноября на парламентских слушаниях в Законодательном собрании края.

«Ключевой темой очередного пленарного заседания ЗСК станет законопроект о краевом бюджете на ближайшие три года. На парламентских слушаниях этот вопрос рассмотрели с привлечением широкого круга экспертов. В том числе министра финансов и представителей контрольной счетной палаты», — сказала корреспондентка Екатерина Лелюх.

Заседание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он обозначил основные статьи расходов главного финансового документа Кубани. Как и раньше, в приоритете осталась социальная сфера. На нее направят более 60% всех средств.

«Граждане ждут от государства в первую очередь поддержки, стабильности, эффективных и понятных решений. Вместе с тем в бюджете предусмотрены ресурсы на устойчивое развитие экономики Краснодарского края. В том числе инфраструктурное развитие в рамках реализации государственных программ», — сказал Юрий Бурлачко.

Об основных параметрах краевого бюджета на предстоящие три года рассказал министр финансов Александр Кнышов. По его словам общий объем доходов в 2023 году превысит 380 млрд рублей, расходов — 430.

«Объем расходов в трехлетнем периоде превышает объем доходов в связи с привлечением бюджетных кредитов федерального бюджета для реализации инфраструктурных проектов», — сообщил Кнышов.

Эти деньги на строительство и модернизацию учебных и медицинских учреждений, прокладку дорог и другие важные для региона задачи. Как отметили парламентарии, несмотря на непростые условия, в которых формировался бюджет, в нем сохранили все социальные обязательства перед жителями. Заложили и инвестиционную составляющую.

«Впереди нас ждет год непростой, но краевой бюджет на очередную трехлетку в полной мере отвечает текущим вызовам, сбалансирован. В очередном году мы должны сохранить стабильную ситуацию в экономике края, необходимую для достижения национальных и региональных целей», — отметил Бурлачко.

Свои пожелания и предложения также высказали эксперты. Базовый проект бюджета ко второму чтению дополнят ожидаемыми поступлениями из федерального бюджета.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях