Председатель комитета Госдумы Максим Топилин посетил ведущие производства Кубани

Представители комитета Госдумы РФ по экономической политике приехали в Краснодарский край с рабочим визитом. Официальная делегация из Москвы посетила ведущие производства региона и ознакомилась с их работой.

Сперва депутаты посетили Южный завод тяжелого станкостроения.

«Мы на пике своего развития. И я думаю, что, наверное, более динамично развивающегося предприятия нет. Сегодня Кубань стала не только житницей и здравницей, но и серьезным станкостроительным центром», — говорит генеральный директор завода Юрий Коваль.

Гости из комитета Госдумы по экономической политике во главе с его председателем Максимом Топилиным увидели основные этапы производства машин. Также делегация посетила один из крупных косметических заводов. Компания «Аванта» выпускает губные помады, лосьоны и кремы. Эту продукцию знают во всех регионах страны.

Краснодарский край — один из регионов России, сумевших подстроиться под санкционные изменения и наладить импортозамещение.

«Сейчас производство станков, машин, оборудования, производство химической продукции. Мы несколько таких заводов посетили, это все переворачивает структуру экономики», — отмечает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Результаты рабочего объезда подытожили на заседании в краевой администрации. Обсудили адаптацию экономики региона в условиях давления санкций.

«Уверен, что наша сегодняшняя работа будет продуктивна. Те решения, которые мы совместно выработаем, дадут дополнительный импульс к развитию Краснодарского края», — подчеркивает первый заместитель губернатора Краснодарского края Игорь Галась.

«В прошлом году мы подвели итоги показателей реализации национальных целей. Надо сказать, что все показатели были в полном объеме выполнены», — говорит министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Краснодарский край держит удар, оставаясь лидером во многих сферах. В этом году объем инвестиций достиг отметок олимпийского сезона.