Предприятия Кубани заключили контракты на 26,9 млн рублей на выставке UPAKEXPO
Международная специализированная выставка UPAKEXPO прошла в Москве. На стенде Краснодарского края свою продукцию представляли компании «Лидерпласт», «Полипринт», «КубРотоПак», «Энергоизол» и Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений.
Стенд организовали краевой департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности региона.
«Участники презентации края на выставке заключили 37 контрактов на сумму 26,9 млн рублей. В российские регионы наши производители поставят упаковку для лекарственных средств и пищевых продуктов, самоклеящиеся этикетки и готовые вакуумные пакеты, тару для бытовой химии и товаров для животных. Сейчас предприятия ведут переговоры с отечественными компаниями о заключении еще девяти договоров на сумму 10,5 млн рублей», — сказал директор Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.
Коллективные экспозиции краевых производителей на ключевых международных и всероссийских отраслевых выставках организуют по госпрограмме развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности. В текущем году Кубань примет участие в 76 выставках. Подать заявку на участие и получить консультацию можно на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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