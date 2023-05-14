Предприятия Кубани приглашают принять участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

В конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» каждый год участвуют порядка 200 предприятий Кубани. Свыше 40 участников становятся победителями и призерами.

Конкурс организуют по 17 номинациям. В текущем году в него включили две новые — «За поддержку работников — многодетных родителей и их детей в организациях производственной сферы» и «За поддержку работников — многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы».

Заявки принимаются до 1 июня. Требования к участникам: работа на Кубани не менее трех лет, отсутствие задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней, отсутствие случаев травм на производстве и нарушений трудового законодательства.

В числе победителей прошлых лет планетарий им. Гагарина (Новороссийск), Армавирский и Ленинградский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, индивидуальный предприниматель из Славянского района, ООО «Центральный рынок» (Анапа).

Конкурс проводится в электронном виде. Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте Министерства труда и соцзащиты РФ. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (861) 252-33-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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