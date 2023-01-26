Предприятия Кубани могут подать заявки на создание корпоративного центра опережающей подготовки

Отбор на 2023 год запустили Агентство развития навыков и профессий (Ворлдскиллс Россия) и Минэкономразвития РФ. Подать заявки смогут предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда».

Корпоративный центр опережающей подготовки — площадка на предприятии, где проходит обучение персонала и разработка корпоративного стандарта профессий. КЦОП объективно оценивает знания сотрудников и координирует ускоренную профессиональную подготовку.

Для открытия центра нужно сформировать перечень первоочередных потребностей для подготовки и переподготовки сотрудников, а также собрать команду на предприятии.

«Учебные центры внутри предприятий закрепляют эффект адресной поддержки в рамках нацпроекта «Производительность труда». Сформированная система непрерывного профессионального обучения позволяет овладеть новыми навыками, совершенствовать имеющиеся компетенции. Этот инструмент помогает обеспечить реальный сектор экономики региона квалифицированными специалистами», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Образовательные площадки на Кубани уже работают в научно-производственной компании «ПАНХ», на базе «АС-ЭНЕРГО» и на консервном предприятии «Русское поле — Албаши». Чтобы принять участие в конкурсе на создание КЦОП, нужно подать заявку на платформе «Ворлдскиллс» до 1 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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