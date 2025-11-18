Предприятие в Динском районе производит более 50 тыс. единиц оборудования в год

На кубанском производстве изготавливают 50 тыс. единиц оборудования, мебели и посуды в год. Процесс создания профессионального кухонного оборудования на предприятии, которое в 2020 году среди первых приняло участие в национальном проекте «Производительность труда», показали губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.





Уникальные станки, технологичное производство — начиналась история этого лидера пищевой промышленности еще в прошлом веке и совсем не в цехе.

«В 1999 году организовался первый гараж по производству мебели из нержавеющей стали — это были столы и стеллажи. Четыре человека там работали и делали один-два стола в день. Сейчас это 15 тыс. кв. м производственных площадей, это 220 человек сотрудников, это 1,3 млрд рублей оборота в год», — говорит генеральный директор производства Евгений Чистяков.

Важную роль на пути к успеху уже в 2020 году сыграл и национальный проект «Производительность труда». Предприятие вошло в число кубанских первопроходцев, которые решили принять в нем участие. Оценить первые промежуточные результаты в том же году на производство приезжали министр экономического развития России Максимом Решетников и губернатор Вениамин Кондратьев. Спустя пять лет глава региона вновь в том же цехе. Темпы развития предприятия видны. Главное в сегодняшних реалиях удержать планку, отметил губернатор.

«Здесь производят высокотехнологичное пищевое оборудование. Мы говорим сегодня о замедлении производства объемов продукции и в целом экономики, но нужно это преодолеть», — рассказывает Кондратьев.

Чтобы убедить главу края в устойчивом положении на рынке, Вениамину Кондратьеву показали масштабы производства. Через руки сотрудников проходят 1 тыс. 350 наименований техники, среди них новшество для кубанских производителей — посудомоечная машина. Помощник для ресторанов уже успел полюбиться покупателям. Глава региона отметил, что именно с помощью таких новых и востребованных товаров руководство может балансировать в разных экономических условиях.

«Это единственное производство посудомоечных машин на Кубани. Три года назад у нас не было такого производства. Это говорит о развитии промышленности в первую очередь, которое нам нужно сохранить», — отмечает губернатор.

Спрос на этом заводе продолжает рождать предложения даже в самых непредсказуемых внешних обстоятельствах. Это заслуга руководства, уверен губернатор. Кроме посудомоечных машин, недавно здесь начали производить тестомесы, тестораскатки и аппарат, который сам формирует овощные, мясные котлеты и даже сырники.

С 2019 года производство воспользовалось краевыми мерами поддержки на общую сумму 206 млн рублей — это субсидии и льготные займы краевого Фонда развития промышленности. Благодаря поддержке предприятию удалось занять свою нишу на рынке и даже сместить иностранных производителей. По словам главы края, необходимо правильно относиться к условиям, в которых сейчас работают отечественные производители. Это не сложные вызовы, это возможности расти сквозь преграды.

«Многие не верили в импортозамещение, но теперь мы добились своего. Важно, что в рамках развития промышленности Краснодарского края появились такие машины. Это время возможностей, в том числе для развития нашей промышленности», — рассказывает Кондратьев.

Свои будущие кадры предприятие заинтересовывает еще со школьной парты и институтов. Детям рассказывают о технике безопасности, показывают весь путь металла. Губернатор пообщался с ребятами.

«Главное найти себя, свое призвание, пока вы еще учитесь в школе. Чтобы прийти к успеху, надо знать — где он находится», — делится глава Кубани.

На личной встрече за столом переговоров губернатор отметил, что главная задача региона — помочь сохранить как можно больше предприятий, не дать им уйти в минус и обанкротиться. Это производство кухонной техники безоговорочно останется на плаву, ведь их изделия нужны как в социальной, так и в санаторно-курортной сфере.

«Сегодня пищевое оборудование — это важное составляющее не только промышленности, но и санаторно-курортного комплекса. Важно оценивать реальное состояние бизнеса, чтобы знать, как поддержать, сохранить устойчивость в непростых условиях и лидерские позиции», — подчеркивает губернатор.

Каждое такое кубанское производство не только выводит агропромышленный комплекс региона в лидеры страны, но и помогает краю. Чем богаче бизнес, тем больше налогов он может вложить в бюджет Кубани. А это уже строительство социальных объектов. Именно поэтому в крае точечно поддерживают предпринимателей субсидиями, льготными займами. Даже в самых непредсказуемых временах главной политикой остается экономика.

Читайте также: Краснодарский край представил опыт поддержки высокотехнологичных производств.

Подпишись, здесь всегда интересно.