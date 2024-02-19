Предоставлять бесплатный проезд многодетным родителям предложили на Кубани

Такая инициатива прозвучала во время круглого стола с Союзом многодетных семей «Кубанская семья» и руководителем благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яной Сторожук.

Руководитель фонда отметила, что сейчас курс государственной политики направлен на многодетность, для больших семей предусмотрели много мер господдержки.

«Уверена, что объявленный 2024 Год семьи и беспрецедентные меры поддержки дадут положительную динамику роста рождаемости. Одна из самых масштабных мер поддержки — материнский капитал. В 2024 году он вырос: на первого ребенка — 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей. Сейчас в Краснодарском крае живут более 767 тыс. семей, многодетной является каждая восьмая», — рассказала Яна Сторожук.

Также на встрече обсудили результаты работы и достижения Союза многодетных семей «Кубанская семья», реализованные проекты, взаимодействие с органами власти и волонтерство. Все озвученные предложения руководитель благотворительного фонда «Край добра» Яна Сторожук передаст в общественную приемную кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

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