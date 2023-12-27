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Предновогодний ажиотаж: Краснодар вновь встал в 9-балльных пробках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prednovogodnij-azhiotazh-krasnodar-vnov-vstal-v-9-ballnyh-probkah
Предновогодний ажиотаж: Краснодар вновь встал в 9-балльных пробках
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

В краевом центре начались последние приготовления к Новому году. В связи с этим даже в будние дни автомобилисты «застревают» в больших пробках.

Вечером 27 декабря сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог города в 10 баллов из 10.

По данным на 18:20, серьезные заторы образовались на улицах Красной, Северной, Володи Головатого, Кузнечной, Костылева, Карасунской, Фрунзе, Ленина, Октябрьской, Рашпилевской, Гаврилова, Промышленной, Суворова, Передовой, Офицерской, Коммунаров, а также Садовом мосту.

Сильные пробки также появились на улицах Школьной, Ялтинской, Новороссийской, Селезнева, Уральской, Ставропольской, Старокубанской, Онежской, Тургенева, Красных Партизан, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Западном обходе, Дорожной, Бургасской и 2-й Пятилетке.

Затруднен проезд транспорта и на выездах из Краснодара — на Уральской в районе КМР, на Восточном обходе, на Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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