Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
Крейсер-музей «Михаил Кутузов» в Новороссийске не ремонтировали более 20 лет. И несмотря на то, что его дно практически полностью залито бетоном, туда все равно поступает вода.
Сейчас «Михаил Кутузов» находится в предаварийном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из ветеранских организаций Военно-морского флота.
Крейсеру требуется срочное докование и ремонт. Его планировали перевести в филиал парка «Патриот» в Севастополе, но сейчас он может не выдержать такую буксировку по техническим причинам. Для перемещения корабля хотели использовать понтоны, которые применяли при строительстве Крымского моста.
В последний раз докование крейсера «Михаил Кутузов» проводили еще в 2000 году.
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